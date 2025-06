Juan Sheput sobre Martín Vizcarra: "Las pruebas contra el vacado son contundentes"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció sobre la audiencia de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, el cual se viene desarrollando este viernes.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el extitular del MTPE señaló que existen muy altas posibilidades de que el Poder Judicial declare fundado el pedido de la Fiscalía e interponga la medida restrictiva contra el exjefe de Estado.

"El juez Víctor Alcocer anuncia que a las 6:30 pm se conocerán las medidas que se aplicarán sobre libertad del que se conoce como alias Lagarto Martín Vizcarra. Buena ocasión para determinar si hay o no doble rasero en Poder Judicial. Las pruebas contra el vacado son contundentes", se lee en el tuit.

NIEGA INTENTO DE FUGA

Cabe precisar que, previo al inicio de la audiencia, Vizcarra Cornejo dio unas breves declaraciones a los medios de comunicación y aseguró que no teme ir preso ni planea fugarse en caso sea condenado: "No, jamás. Me debo al pueblo", sostuvo.