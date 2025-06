Domingo García Belaúnde sobre Delia Espinoza y Patricia Benavides: "Ninguna debería ser fiscal de la Nación"

El abogado constitucionalista, Domingo García Belaúnde, se pronunció sobre la crisis que se vive en el Ministerio Público a raíz del enfrentamiento entre Patricia Benavides y Delia Espinoza, quienes se disputan el cargo de fiscal de la Nación tras una resolución de la Junta Nacional de Justicia en favor de Benavides.

En entrevista para el diario Expreso, el letrado cuestionó la gestión que viene realizando Espinoza Valenzuela como fiscal de la Nación y precisó que, a su criterio, ni ella ni Patricia Benavides deberían estar en el cargo.

"La he visto mal en el cargo, no amerita que siga en el cargo, a mi opinión. Yo creo que ninguna de las dos debería ser fiscal de la Nación y que se elija entre los que quedan. Que se nombre a un tercero que no tenga nada que ver", dijo.

SOBRE TOMÁS GÁLVEZ

En ese sentido, García Belaúnde indicó que el recientemente reincorporado fiscal supremo, Tomás Gálvez, podría ser una opción para asumir la jefatura de la Fiscalía: "Puede ser, pero que la Junta de Fiscales Supremos lo vea, para que no sigan los pleitos públicos", sostuvo.