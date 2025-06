Bancada de Podemos Perú informa que no participará en nueva Mesa Directiva del Congreso

Mediante un amplio comunicado, la bancada de Podemos Perú informó que no integrará la nueva Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2025-2026. Señalan que tomaron la decisión ante las fuertes críticas al Ejecutivo y el presunto blindaje" que recibe de algunos grupos políticos.

"No participaremos en la composición de la nueva Mesa Directiva del Congreso. Esta decisión es coherente frente a los graves hechos que vienen marcando al actual gobierno y su relación de blindaje por ciertos grupos políticos del Poder Legislativo", indica el oficio.

REFUGIO DE IMPUNIDAD

Manifiestan también que apoyarán una lista que no esté alineada con el actual Gobierno, que respete la independencia del Legislativo, etc., aseguraron que no permitirán que el Congreso de la República se convierta en una "extensión" del Ejecutivo ni en un "refugio de impunidad".

"Respaldaremos una fórmula de Mesa Directiva que no esté alineada al Gobierno, que deslinde claramente frente a los actos de corrupción que comprometen al entorno de la presidenta y que no negocie cargos públicos ni se preste al blindaje de la mandataria", agregan.