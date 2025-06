Fernando Rospigliosi sobre crisis en la Fiscalía: “Mafia caviar no respeta resoluciones del Congreso”

En medio de la crisis dentro del Ministerio Público (MP) por la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación en reemplazo de Delia Espinoza, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre los inconvenientes que se vienen registrando en la entidad judicial.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el legislador precisó que existe un grupo “caviar” que no acepta las decisiones que se tomó en el Parlamento y mucho menos en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"La mafia caviar no respeta las leyes. No respeta las leyes del Congreso, no respeta las resoluciones del Congreso, no respeta resoluciones de la Junta Nacional de Justicia", manifestó el exministro del Interior.

CALIFICACIÓN AL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

Fernando Rospigliosi calificó al Gobierno de Dina Boluarte como “frágil”, ya que, si otra persona hubiese estado al mando del Perú, este problema en la Fiscalía se terminaría lo más pronto posible. "Hacen lo que les da la gana, a esta gente hay que barrerla de ahí. No hay otra alternativa, pero, mientras tengamos un Gobierno tan débil como este, eso no está ocurriendo”.