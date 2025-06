César Acuña sobre contrataciones cuestionadas de la Mesa Directiva: “No depende de APP”

En medio de los cuestionamientos que han surgido en las últimas semanas por las contrataciones de la Mesa Directiva, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció al respecto de la situación que se vive en el Parlamento.

Durante sus declaraciones, el excandidato a la presidencia aseguró que los acuerdos que se determinen en el grupo de trabajo del Legislativo, no cuenta con ninguna influencia de su agrupación política o de él mismo.

“Cómo una Mesa Directiva del Congreso que está conformado por cuatro políticos, no hayan implementado mecanismo para no cometer errores (…) Eso no depende de APP tampoco de César Acuña de lo que pase en el Congreso”, aseguró.

HONOR DE TRABAJAR EN EL LEGISLATIVO

Para nadie es un secreto que Congreso es una institución que ha sido criticada por la ciudadanía, por lo que, César Acuña aseguró que es un “honor” trabajar en este órgano del Estado peruano.