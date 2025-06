Premier Arana sobre informe de Fiscalización contra Boluarte: "Sus recomendaciones no tienen valor"

El Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre el informe final aprobado en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el cual recomienda evaluar la vacancia de la mandataria Dina Boluarte por el caso cirugías estéticas.

En conferencia de prensa tras la sesión de la PCM, el primer ministro desestimó el informe aprobado en dicho grupo de trabajo y añadió que la misma carece de "valor jurídico".

"Hay que entender que esta Comisión no tiene facultades de Comisión investigadora y, por lo tanto, sus recomendaciones también no tienen valor en la esfera judicial, no son vinculantes", dijo.

CUESTIONA A BURGOS

Por otra parte, Arana Ysa puso en duda la imparcialidad del presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, y afirmó que desde un principio el parlamentario de Podemos Perú tendría una posición en contra de Boluarte Zegarra.