Patricia Benavides: Hay una resolución que señala mi reincorporación, le guste o no le guste

Ante los cuestionamientos e incidentes registrados las últimas horas en las oficinas de la sede central del Ministerio Público, Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, envió un mensaje exigiendo que se respete la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordena su retorno al cargo.

“Hay una resolución que señala mi reincorporación como fiscal de la Nación, le guste o no le guste, porque es una resolución de la Junta Nacional de Justicia y no lo cumple”, manifestó Benavides Vargas, en referencia a la decisión de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que se niega a dejar el puesto.

“Cuando me suspendieron, no me atrincheré en el despacho de la Fiscalía", agregó en clara alusión a Espinoza Valenzuela, quien junto a algunos trabajadores del Ministerio Publico, realizaron una vigilia y se pronunciaron en contra del regreso de Patricia Benavides, pese a contar con la resolución de la JNJ.

DICHOS Y VERSIONES

En su comunicado, Patricia Benavides también criticó al exasesor Jaime Villanueva, quien la relacionó con presuntas acciones irregulares. “Ha dicho muchas cosas, dichos y versiones que no se han corroborado”, afirmó, acusándolo de participar en una maniobra para sacarla del puesto de Fiscalía de la Nación.

Finalmente, manifestó que Delia Espinoza “no era competente para investigarme” y que presuntamente habría utilizado las pesquisas que se desarrollaban en su contra, solo con el fin de retirarla del camino y convertirse en fiscal de la Nación, como al final sucedió. Con información de Perú 21.