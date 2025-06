Canciller descarta vacancia contra Dina Boluarte: "De ninguna manera"

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se pronunció sobre las voces que piden la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, a raíz de una presunta falsificación de su firma en un decreto supremo, según un peritaje grafo-técnico encargado por la Clínica Cabani.

En declaraciones a la prensa, el canciller peruano desestimó los resultados de la pericia grafo-técnica y aseguró que el caso en cuestión no representa una causal para impulsar la vacancia de la mandataria.

"Les digo con toda sinceridad, no creo que sea falsa, yo creo que esa pericia de parte es una pericia hecha de alguna manera, no creo que sea manipulada, pero no creo que sea la realidad. Si es que es una vacancia, no de ninguna manera", dijo.

PERICIA DEL MP

Por su parte, Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte Zegarra, aseguró que un peritaje grafotécnico realizado por el Ministerio Público concluyó que las cuestionadas firmas de su patrocinada son auténticas.