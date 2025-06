Jorge Flores Ancachi renuncia a la bancada de Podemos Perú

El congresista de la República, Jorge Flores Ancachi, presentó este lunes su renuncia de forma "irrevocable" a la bancada de Podemos Perú, agrupación a la que llegó tras su salida de Acción Popular.

Mediante un oficio dirigido al Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, el parlamentario solicitó que se le de el trámite correspondiente a su renuncia para desligarse de la bancada de Podemos y pasar a la fila de los no agrupados.

DISCREPANCIAS POR VIAJE DE BOLUARTE

Cabe precisar que, días previos a la renuncia, el congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, solicitó explicaciones a Flores Ancachi por haber votado a favor del viaje de la presidenta Dina Boluarte a Francia.

"Por medio del presente me comunico a usted por su reiterada y manifiesta inconducta, al no respetar los acuerdos del grupo parlamentario al que pertenecemos, tal como lo ha expresado hoy con su voto en torno a la autorización de viaje de la presidenta de la República, en tal sentido, solicito que, en el plazo de 48 horas, me haga llegar sus descargos los cuales serán puestos a consideración de los integrantes de la bancada para los efectos pertinentes", señaló Luna Gálvez mediante un oficio enviado a Flores Ancachi.