Yohny Lescano cuestiona reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación: Afectará la justicia

El excongresista Yohny Lescano cuestionó la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que anoche anuló la destitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y ordenó su inmediata reposición en dicho cargo. Considera que el fallo afecta el sistema de justicia.

"Yo creo que, en materia de justicia, afecta. Porque si no hay buena justicia, no hay democracia ni Estado de derecho. No se olviden que la señora Benavides no ha podido acreditar ni siquiera el sustento de una tesis, entonces no sé cómo la JNJ dispone su retorno", señaló en entrevista con RPP.

SOCAVANDO LA DEMOCRACIA

Asimismo, el también excandidato presidencial dijo que solo son pretextos las versiones que se le realizó una destitución express a Benavides Vargas. Deslizó la posibilidad que detrás de esta polémica decisión de la JNJ estarían grupos que están "socavando" la democracia.

"Las autoridades en materia de justicia, tienen que acreditar su solvencia académica jurídica, y eso no lo hemos visto en la señora Patricia Benavides, que no ha podido acreditar su título de doctora, y que eso pueda demostrar que está en condiciones de seguir ejerciendo su función", añadió.