Premier Arana niega intromisión en el caso PPK y asegura que su declaración fue malinterpretada

El premier Eduardo Arana negó de forma categórica haber cometido algún tipo de intromisión en el Poder Judicial en el caso de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), afirmó que su declaración sobre la situación legal del expresidente fue malinterpretada.

“Yo no he conversado con la señora presidenta del Poder Judicial ni con la presidenta de la Corte. No he ejercido ningún tipo de intromisión ni acto irregular (…) es política de este Gobierno no intervenir en favor o en contra de ninguna persona”, señaló.

Aseguró que su única intervención fue brindar una observación legal sobre la situación de PPK, y que su intención nunca fue entorpecer en decisiones judiciales. “No quiero politizar esta situación ni dar pie a más conjeturas”, declaró a Canal N.

ALERTA MIGRATORIA

El abogado de Kuczynski presentó, el 12 de junio, una denuncia constitucional contra Arana, señalando que las declaraciones del premier habrían influido en una reprogramación judicial que resultó en un impedimento de salida del país de PPK.

El expresidente intentó salir del país el 8 de junio rumbo a Estados Unidos por motivos médicos, pero fue retenido por una alerta migratoria. Ese mismo día se adelantó una audiencia judicial que determinó su impedimento de salida por 18 meses.