Congresista Fernando Rospigliosi: La inmunidad parlamentaria siempre ha existido en el Perú

En diálogo con Canal N, el legislador Fernando Rospigliosi reconoció que el tema de la inmunidad parlamentaria es controversial, pero recordó que siempre ha existido en nuestra Constitución, así como en las de muchos países de América y Europa.

"La inmunidad parlamentaria es algo que ha existido siempre en el Perú, desde la Constitución de 1823 hasta la Constitución de 1993, solamente fue cambiada por el 'lagarto' Vizcarra en el año 2019. Entonces, se ha restituido lo que siempre ha existido en el Perú y en todo el mundo democrático", expresó.

SISTEMA JUDICIAL

El representante de la bancada de Fuerza Popular dijo también que la inmunidad tiene como objetivo "defender a los parlamentarios de los abusos" ya sea por parte del Gobierno o del sistema judicial. Además, señaló que no se permitirá que haya impunidad.

"Ahora la inmunidad se ha restringido. Para empezar, no es para este Congreso, es para el siguiente Congreso del 2026. Creo además que se han establecido plazos límites para que no haya impunidad, eso no va a haber", detalló finalmente el titular de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.