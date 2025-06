Alejandro Salas sobre Martín Vizcarra: “Está habilitado por el peruano que el Estado olvida”

Tras conocerse la noticia de la inhabilitación de 10 años para el expresidente Martín Vizcarra por haber cerrado el Congreso en 2019, el exministro de Trabajo en el Gobierno de Pedro Castillo y vocero de Vizcarra Cornejo, Alejandro Salas, salió en defensa del exmandatario.

Durante una entrevista en Canal N, Salas Zegarra restó importancia a la decisión que se tomó en el Parlamento y aseguró que, a pesar de la postura del Legislativo, el exjefe de Estado se encuentra apto gracias al apoyo de la población que no es atendida por las autoridades del Perú.

"Por eso lo inhabilitan. Él está habilitado por la población, él está habilitado por el ciudadano peruano del interior del país que muchas veces el Estado olvida. Está habilitado y quienes lo inhabilitan están más bien inhabilitados para poder cruzar esas pistas, esas calles y esas veredas", manifestó.

EXISTE UN TEMOR DE QUE PARTICIPE EN LAS ELECCIONES DEL 2026

La respuesta de Martín Vizcarra no se hizo esperar ante la decisión del Congreso y aseguró que ningún parlamentario está acreditado para prohibir cosas, debido a que, tiene una alta desaprobación ciudadana. "Me temen y temen a lo que represento. No me van a doblegar. Que el pueblo decida en las urnas, no una mayoría de 3% que a nadie representa".