Martín Vizcarra protesta tras nueva inhabilitación del Congreso: No me van a doblegar

El expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, tras recibir una tercera inhabilitación por diez años, esta vez por el cierre inconstitucional del Congreso en 2019, se pronunció a través de las redes sociales sobre esta nueva sanción.

“Me temen y temen a lo que represento, no me van a doblegar. Que el pueblo decida en las urnas, no una mayoría de 3% que a nadie representa”, escribió dejando entrever que postulará en las próximas elecciones pese a las sanciones.

LAS INHABILITACIONES

La primera inhabilitación contra el ex jefe de Estado fue dictada en abril de 2021, es por un periodo de 10 años, la sanción es por su vacunación en secreto durante la pandemia del Covid-19. Habría sido inmunizado en Palacio de Gobierno.

La segunda inhabilitación, emitida en mayo de 2022, es por cinco años. Es por supuestamente favorecer a empresas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).