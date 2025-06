José Luna Gálvez al premier Arana: "El Perú entero no les daría la confianza"

El congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, se pronunció en medio del debate sobre el voto de confianza solicitado por el Gabinete Ministerial que lidera el premier Eduardo Arana, quien se encuentra en el Congreso junto al resto de ministros.

Al respecto, el parlamentario hizo uso de la palabra durante la sesión y ratificó que su bancada no otorgará el voto de confianza al Gabinete Arana, alegando que no se hizo ningún cambio significativo tras la renuncia de Gustavo Adrianzén.

"Podemos Perú no le va a dar la confianza porque son los mismos y han tenido la oportunidad de hacer el cambio, pero ¿se hizo el cambio? No. Entonces Podemos Perú no va a dar la confianza porque el Perú entero nos está viendo y el Perú entero no les daría la confianza", dijo.

SOBRE REUNIÓN CON EL EJECUTIVO

En ese sentido, Luna Gálvez recordó que su bancada participó de la ronda de diálogo con el Ejecutivo, donde presentaron un plan de mejora en temas de seguridad ciudadana, reactivación económica y lucha contra la corrupción, sin embargo, sus propuestas no habrían sido tomadas en cuenta.