Patricia Chirinos tilda de “delincuente” a Dina Boluarte y pide su salida de Palacio de Gobierno

Tras las declaraciones del médico, Mario Cabani, encargado de operar a Dina Boluarte tiempo atrás, ha causado las reacciones en el Congreso, por lo que las declaraciones no se hicieron esperar y de inmediato se pronunció Patricia Chirinos.

Por medio de sus redes sociales, la parlamentaria de Renovación Popular hizo un llamado a sus colegas del Legislativo para que puedan apoyar una moción de vacancia, ya que, la mandataria se ha caracterizado de “engañar” a la población.

“Como ya lo he dicho, la señora Boluarte es una mentirosa. Actúa como los delincuentes, amenazando para que no la delaten. No merece seguir en Palacio”, escribió la congresista en su cuenta de “X” donde también publicó un video.

PRESENTACIÓN DE MOCIÓN DE VACANCIA PRESIDENCIAL

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, anunció la presentación de una moción de vacancia presidencial, por lo que, espera que sus colegas del Parlamento puedan apoyar su iniciativa.