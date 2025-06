Mercedes Aráoz defiende a PPK y exige denuncia contra premier: “No puede intervenir en casos judiciales”

El último fin de semana, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no pudo abordar su avión con rumbo a Estados Unidos y fue detenido en el interior del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, a pesar de que no había una orden de impedimento de salida del país.

Ante esta situación, la expresidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, aseguró que desde el Gobierno de Dina Boluarte se encuentran persiguiendo políticamente al exmandatario y dejó en claro que le recomendaría a PPK solicitar un asilo político.

“Es una idea personal. No he conversado con PPK, pero estoy viendo (persecución política), yo hubiese pedido asilo a una embajada porque la justicia no está funcionando en el Perú. Se está viendo una intervención del Ejecutivo en las decisiones judiciales”, comentó en Canal N.

EXIGE DENUNCIA CONTRA EDUARDO ARANA

De igual manera, Mercedes Aráoz criticó la labor que viene ejerciendo las entidades de justicia del país, ya que, continuamente se están viendo presionadas por el premier Eduardo Arana, a quien exigirá que sea denunciado por las intervenciones.

“El sistema de justicia le hace caso al presidente del consejo de ministros y adelanta la fecha de una audiencia e imponen una sanción de impedimento de salida del país por 18 meses (…) El premier debe ser denunciado por intervenir en casos judiciales, no es su función”, manifestó.