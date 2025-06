Patricia Chirinos: Bancada de Renovación Popular no dará el voto de confianza al gabinete Arana

En amplia entrevista con Canal N, la legisladora Patricia Chirinos señaló que su grupo parlamentario, no dará el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por el premier Eduardo Arana. Dijo que el gobierno de Dina Boluarte no inspira confianza.

"Renovación Popular no le va a dar el voto de confianza al gabinete Arana. Nosotros creemos que el gobierno de la señora Dina Boluarte ya está de salida. No hay un respeto de un solo peruano a la señora (…) No hay confianza en ella, no hay confianza en su gabinete", declaró.

AUTORIZACIÓN DE VIAJE

Asimismo, Chirinos Venegas recordó que ningún integrante de su grupo parlamentario respaldó la autorización del viaje de la mandataria a la República Francesa donde tiene previsto participar en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano.

"En el grupo Renovación Popular nadie votó por darle el permiso de viaje en esa oportunidad a la señora presidenta de la República. La señora no está pensando en el país, está pensando frívolamente en que se va a relajar viajando, paseando por las calles de París", agregó.