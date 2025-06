Congreso: piden citar al Canciller Schialer para que explique sobre firma del Tratado de Alta Mar

El legislador José Cueto, de la bancada de Honor y Democracia, dijo que fue sorprendido con la firma del llamado Tratado de Alta Mar, que realizó en la víspera la presidenta Dina Boluarte, durante su participación en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, que se realiza en Francia.

"Yo no voy a calificar si mintió o no el Canciller Elmer Schialer cuando mandó el documento de que iban a esta convención. Por lo menos que yo recuerde no mencionó que se iba a firmar ningún tratado. Yo voté a favor del viaje, pero de ahí a firmar un tratado que aparentemente afectaría a la soberanía nacional, de ninguna manera", indicó.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

En esa línea, el parlamentario planteó citar al ministro de Relaciones Exteriores al Congreso para que detalle la firma del Tratado de Alta Mar, conocido oficialmente como “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (BBNJ, por su sigla en inglés).

"Si más adelante, repito, con especialistas en el tema, que se tendrá que consultar, se determina que hay una afectación a la soberanía nacional (las 200 millas marinas), podríamos hablar de una posible denuncia constitucional", puntualizó Cueto Aservi en entrevista con RPP.