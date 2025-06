Keiko Fujimori rompe el silencio: "Si no cuentas tu historia, otro lo hará por ti"

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas del Perú, ha decidido dar un giro en su vida pública. A sus 50 años, la ex candidata presidencial, que llegó a la segunda vuelta en tres elecciones, anunció que publicará videos en su cuenta de YouTube para contar su propia versión de todas las actividades en las que se le involucra. "Hace poco cumplí 50 años y nunca antes me había sentido tan bien", expresó Fujimori, destacando que se encuentra en una etapa de mayor claridad y libertad, tras años de rumores y críticas que, según ella, no siempre reflejaron la realidad.

Con dos hijas y nuevamente soltera, la política peruana siente que ha llegado el momento de tomar el control de su narrativa. Durante décadas, Fujimori optó por el silencio frente a las especulaciones y señalamientos, confiando en que el tiempo aclararía las cosas. "Pensaba que no valía la pena responder, que con el tiempo las cosas se aclararían", afirmó. Sin embargo, reconoce que esa estrategia no funcionó como esperaba, y ahora busca revertir esa situación con un enfoque más directo y personal.

Un nuevo capítulo para conectarse con la ciudadanía

La lideresa de Fuerza Popular explicó que su decisión responde a una lección clave: "Si tú no cuentas tu historia, alguien más la contará por ti y probablemente no tenga nada que ver con la verdad". Con esta premisa, Fujimori apuesta por abrir un canal de comunicación donde pueda exponer su perspectiva y desmentir las versiones que, según ella, han distorsionado su imagen. Su objetivo es claro: lograr que su versión sea escuchada y analizada con objetividad, en un contexto donde su carrera ha estado marcada tanto por cierto respaldo popular como por intensas críticas y problemas con la justicia.

"Esta es mi historia. Ya ha llegado el momento que se escuche también mi versión y se analice las cosas con objetividad", subrayó Fujimori, dejando entrever su deseo de conectar de manera más auténtica con la ciudadanía. A partir de ahora, promete abrir su corazón y compartir experiencias inéditas, marcando un antes y un después en su relación con el público. Este anuncio llega en un momento en que la política peruana sigue siendo un referente, pero también un blanco de cuestionamientos, lo que hace de esta iniciativa un paso arriesgado y significativo en su trayectoria.