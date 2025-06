Alejandro Cavero sobre delincuentes: “Contratan a sicarios menores de edad para no hacerse responsables”

En medio de la ola de inseguridad ciudadana que azota al Perú, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció sobre la demanda de inconstitucional que presentó el Ministerio Público contra la ley que permite juzgar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves y rechazó la medida de la Fiscalía.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario aseveró que actualmente los hampones vienen contactándose con adolescentes menores con el propósito de encargarles crímenes, ya que, saben que no se les podrá procesar. “Si no se actúa, lo que está ocurriendo ahora seguirá: delincuentes contratan a sicarios menores de edad para no hacerse responsables”.

SOBRE ATENTADO EN COLOMBIA

Tras el atentado que se concretó el último fin de semana contra el precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, Alejandro Cavero recordó que este tipo accionares han ocurrido en diversas naciones del continente, por lo que hizo un llamado a las autoridades del Perú para que se encuentren expectantes ante cualquier situación.

“Mira, pasa en Ecuador con un candidato presidencial, ahora pasa en Colombia. Creo que tiene que ser un llamado de atención al país, a Perú también, de evitar que esto ocurra en el futuro aquí en el país. Es muy preocupante”, declaró.