Canciller Schialer defiende a premier Arana y niega "intromisión" en situación jurídica de PPK

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se pronunció luego Julio Midolo, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, anunció que están evaluando presentar una demanda contra el premier Eduardo Arana por presunta "intromisión política" en el pedido de impedimento de salida del país contra su cliente.

En declaraciones para RPP Noticias, el canciller salió en defensa del Presidente del Consejo de Ministros y aseguró que es "absolutamente improbable", que el primer ministro haya tenido injerencia en la medida restrictiva dictada el día de hoy contra PPK.

"En primer lugar yo no he hablado con el premier de este tema, así que yo no tengo la información, no tengo los detalles. Pero si hay alguna persona del gabinete que conoce al dedillo, no solamente la Constitución, sino el manejo general jurídico del Estado, es el premier Arana. Entonces, yo dudo mucho que esas llamadas, si es que se dieron, se puedan interpretar como una injerencia, una intervención. De ninguna manera. Me parece a mí absolutamente improbable", dijo.

¿QUÉ DIJO EL PREMIER?

Luego que Migraciones denegó la salida del país a PPK, quien pretendía viajar a Estados Unidos, el premier Arana confesó que se contactó personalmente con la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, y la presidenta de la Corte de Lima, para advertir que sobre el exmandatario ya no pesaba ninguna orden restrictiva y que se tomaran las acciones correspondientes.