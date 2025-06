Defensor del Pueblo rechaza denuncia en su contra y acusa a la Fiscalía de actuar sin sustento

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció tras la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación en su contra por el presunto delito de nombramiento ilegal. En una reciente entrevista, el funcionario calificó la acusación como mal fundamentada y consideró que esta afecta la autonomía y legitimidad de la institución que dirige.

Como se informó, el Ministerio Público presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Gutiérrez por haber designado a María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad, a pesar de que, según la Fiscalía, no cumplía con los requisitos establecidos por ley.

Entre los cuestionamientos al nombramiento figuran que Olórtegui no es abogada, carece de los años de experiencia requeridos y milita en el partido Alianza para el Progreso (APP), lo cual infringiría el Manual del Clasificador de Cargos de la Defensoría.

DEFENSOR CUESTIONA TRABAJO DE LA FISCALÍA

Gutiérrez respondió que, según el marco legal vigente de su institución, no es obligatorio que quien dirija una oficina defensorial sea abogado, y señaló que Olórtegui es psicóloga con experiencia. Además, anunció que presentará pruebas formales y jurídicas que respaldan la legalidad de la designación.

Asimismo, criticó a la Fiscalía por no haber evaluado adecuadamente las pruebas de descargo que se presentaron durante el proceso preliminar. “La Fiscalía no ha tenido la debida diligencia para revisar las pruebas que sustentan por qué no se trata de una designación irregular, sino adecuada a la ley”, sostuvo en declaraciones a Exitosa.