Congresista Moyano: Reelección de alcaldes y gobernadores debe reconsiderarse para no ir a referéndum

La parlamentaria Martha Moyano respaldó la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales que hayan demostrado una buena gestión. Dijo que hay distritos con autoridades destacadas que merecen una segunda oportunidad mediante el voto ciudadano.

El último 4 de junio, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación la reelección de gobernadores regionales y alcaldes, pero no logró superar la valla de los 87 votos. Por ello, para que se ratifique la reforma constitucional tendría que someterse a referéndum.

CAMPAÑA COSTOSA

Al respecto, Moyano Delgado señaló aún se puede reconsiderar y aprobar la ley sin recurrir a la consulta popular, siempre que se logren los votos necesarios. Para ello, la mayoría de congresistas deben estar en el Pleno cuando se realice una nueva votación sobre el tema.

“La ley no dice que si no se aprueba la reconsideración automáticamente hay referéndum, pero si se da, implica una campaña costosa y los tiempos no se ajustan a la coyuntura”, sostuvo la parlamentaria de Fuerza Popular, por lo que pidió diálogo para llegar a consensos.