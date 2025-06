Congresista Málaga: Aeropuerto no debió inaugurarse sin terminar y el antiguo debió seguir funcionando

Ante los problemas registrados en el flamante Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el parlamentario Edward Málaga-Trillo (No agrupado) señaló que el nuevo terminal aéreo no debió inaugurarse sin terminar y el antiguo no debió de dejar de funcionar.

Por ello, remitió una carta al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, que explique por qué el 2021 se rechazó la solicitud de LAP de implementar ambos aeropuertos, y que disponga lo necesario para reabrir el antiguo terminal.

PROCESO DE ADECUACIÓN

Asimismo, señaló que solicitó a la Comisión de Transportes y Comunicaciones que cite al ministro Sandoval Pozo para que informe sobre las acciones implementadas para solucionar los problemas representados en el nuevo aeropuerto a las pocas horas de su inauguración.

Sobre los incidentes registrados en el terminal aéreo los últimos días, el ministro Sandoval aseguró, en la víspera, que todo marcha bien y que el nuevo aeropuerto se encuentra en un “proceso de adecuación” y que “en estos momentos los vuelos están normales”.

