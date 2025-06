Congreso: Comisión Permanente archiva denuncia constitucional contra María Acuña

Con 20 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención, la Comisión Permanente del Congreso decidió archivar la denuncia constitucional contra la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, por el supuesto delito de concusión.

De acuerdo a un destape periodístico, la legisladora habría exigido el recorte de sueldo de dos de sus trabajadores que laboraban con ella en su despacho congresal, sin embargo, los integrantes de este grupo del Parlamento no consideraron necesario seguir indagando en el caso.

UNA ACUSACIÓN SE ARCHIVO Y OTRA SE APROBÓ

Por otro lado, la Comisión Permanente también evaluó el caso del exministro de la Producción (Produce), Jorge Prado Palomino y decidió aprobar la denuncia en su contra por el presunto delito de negociación incompatible durante su gestión que duró desde el 2016 a 2018.

Al conocer esta noticia, el extitular del Produce aseguró que no tuvo ningún tipo de favorecimiento para darle algún puesto de trabajo a un familiar suyo en la cartera ministerial. “Como ministro, no he tenido ni interés ni participación en el proceso de contratación de Edwin Chávez Prado (sobrino), como se demuestra en la investigación que se vienen realizando durante tres años”.