Partido político de César Acuña no descarta alianza con Fuerza Popular

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Elio Riera, no descarta la posibilidad de una alianza entre la organización que representa con Fuerza Popular, siempre que ambas agrupaciones mantengan coincidencias en sus lineamientos políticos.

Estas declaraciones las hizo el letrado tras ser consultado sobre la conveniencia de sumar fuerzas entre APP y Fuerza Popular en el actual contexto político durante una entrevista con Canal N. Según Riera, la principal motivación sería garantizar la gobernabilidad del país.

"No se descarta, es una posibilidad, siempre buscando la estabilidad y la gobernabilidad. Si se mantienen los lineamientos políticos y lo que se busca finalmente es estabilidad y es una alternativa viable ¿por qué no? No se descarta", manifestó.

Apoyo al viaje de Dina a Francia

Por otro lado, Riera se manifestó a favor de que la bancada de APP vote a favor del eventual viaje de la presidenta Dina Boluarte a Francia. La mandataria solicitó permiso al Congreso para participar en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano.

El letrado justificó su apoyo indicando "Yo considero que sí. La exposición realizada buscando, en este caso, evitar la doble imposición tributaria y generar infraestructura adicional a la que tenemos con un aliado estratégico que es Francia, es importante".