PJ rechaza hábeas corpus de Pedro Castillo y ratifica a jueza a cargo del juicio oral en su contra por golpe de Estado

La jueza suprema Norma Carbajal Chávez continuará integrando la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que lleva el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Así lo resolvió el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima al declarar improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa legal del exmandatario.

El recurso, interpuesto por Castillo Terrones, alegaba una presunta vulneración de los derechos a la libertad personal, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, y buscaba apartar a la magistrada del tribunal supremo por supuesta falta de imparcialidad.

No obstante, la jueza Delia Tello Díaz, a cargo del Cuarto Juzgado Constitucional, determinó que la demanda no evidenciaba afectación directa a derechos fundamentales. “Tales circunstancias se subsumen en el primer supuesto del artículo 7° del Código Procesal Constitucional, que señala que no proceden las demandas de hábeas corpus cuando los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”, señala la resolución emitida el 1 de junio, a la que tuvo acceso RPP.

La defensa del exmandatario también solicitaba que la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, designe a un nuevo magistrado en lugar de Carbajal, bajo apercibimiento de ser denunciada ante la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía Penal de Turno por presunta desobediencia a la autoridad.

CASO BETSSY CHÁVEZ

Cabe recordar que la jueza Carbajal también fue recusada previamente por la exprimera ministra Betssy Chávez, coimputada en el mismo proceso, por supuesta falta de imparcialidad. Sin embargo, dicha recusación fue rechazada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.