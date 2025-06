Defensor del Pueblo sobre demandas contra Boluarte: “A un presidente en ejercicio no se lo puede acusar”

Tras conocerse las diversas investigaciones contra Dina Boluarte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez recordó que de acuerdo a la Constitución Política, un mandatario no puede ser investigado durante su mandato.

“El artículo 117 declara plenamente que no se puede acusar a un presidente. Entonces, si no puedes hacerlo, cómo vas a activar el proceso de acusación (…) Ese atributo está entregado al Congreso, pero a la misma vez se le dice que no puedes aperturar ninguna acusación cuando el presidente está en ejercicio”, mencionó en RPP.

ACUSACIONES CONTINUARÁN EN 2026

A pesar de que el Legislativo no quiso reconsiderar la votación para investigar a Dina Boluarte sobre el caso ‘Rolex’, el defensor del Pueblo recordó que todas las imputaciones en contra de la mandataria continuarán el próximo año, exactamente al fin de su mandato.

“Todas estas acusaciones se van a activar, no es que estarán archivadas de por vida. Se van a activar apenas la persona deja de ocupar el cargo y el Congreso, el que se instale en el 2026, va a empezar a revisar todos esos casos y empezará a hacer la acusación por los delitos de función. Entonces, eso ya no le corresponde a este Parlamento”, precisó.