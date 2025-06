Martín Vizcarra asegura que enfrentará a la justicia: “No voy a ir a una embajada”

¡No se moverá del Perú! Luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) compartiera la información de que el expresidente, Martín Vizcarra, estaría realizando sus papeleos para solicitar un asilo político en Brasil o Bolivia, el exmandatario salió al frente y una vez más negó las imputaciones.

En conversación con el medio digital ‘La Mula’, el exjefe de Estado reiteró una vez más que no saldrá del país previo a que conozca el veredicto del Ministerio Público sobre las investigaciones que han realizado en su contra. “Voy a estar acá, no voy a fugar, no me voy a autoeliminar, no voy a ir a una embajada”.

NO QUIERE DECEPCIONAR A SUS ELECTORES

Tras conocerse una última encuesta compartida por CPI donde se ubica a Martín Vizcarra como uno de los preferidos por la ciudadanía con más del 15% de las preferencias, el exgobernador de Moquegua aseguró que de participar en las elecciones del 2026 no defraudará a las personas que confían en él.

“Imagínense cómo quedaría con esos 4 millones de personas que confían en mí (…) si digo una cosa y no la cumplo”, manifestó el exjefe de Estado dejando en claro que estará presente en la sala para conocer la lectura de su sentencia.