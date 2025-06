Waldemar Cerrón respalda proselitismo durante semana de representación

El segundo vicepresidente del Congreso de la República, Waldemar Cerrón (Perú Libre), expresó su respaldo a la propuesta legislativa impulsada por Fuerza Popular, que busca permitir que los congresistas realicen actividades de carácter político y partidario durante la semana de representación sin que esto infrinja el principio de neutralidad. Cerrón argumentó que esta medida responde al ejercicio de los derechos democráticos y sostuvo que los legisladores deben poder "mencionar las propuestas y proyectos" que impulsan ante sus electores.

La iniciativa fue presentada por el vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, quien en su exposición de motivos resaltó que los congresistas "no son meros burócratas" sino actores políticos con legitimidad democrática. En esa línea, plantea que se permita a los parlamentarios expresar y promover sus posiciones ideológicas sin ser sancionados por ello, lo que ha generado un debate sobre los límites del accionar político durante funciones oficiales.

Polémica por posible flexibilización del principio de neutralidad

Cerrón manifestó en declaraciones a RPP que “la libertad democrática debe manifestarse en todos los espacios” y añadió: “Tenemos derecho a elegir y ser elegido. Y tenemos derecho también a mencionar las propuestas y proyectos que nosotros tenemos para la población para que no esté desinformada”. No obstante, el legislador de Perú Libre precisó que estas actividades no deben vulnerar la "neutralidad en el proceso electoral", reconociendo que debe existir un marco de respeto.

Por su parte, el abogado experto en derecho electoral Jorge Jáuregui cuestionó duramente la iniciativa, señalando que representa una amenaza al equilibrio en las contiendas electorales. “La norma debe asegurar el respeto a la neutralidad política durante los procesos electorales”, dijo. Agregó que si se permite que las autoridades utilicen recursos públicos para favorecer candidaturas, “se desarma la competencia democrática que se ha intentado preservar en los últimos 20 años”.