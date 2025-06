Dina Boluarte defiende a su Gobierno: “Hacemos trabajos sin manchar nuestras manos de corrupción”

A pesar de que las encuestas revelan que Dina Boluarte tiene la más alta desaprobación presidencial en la historia del Perú, la mandataria hace oídos sordos a lo que se viene comentando al respecto de su trabajo y durante la inauguración de un colegio bicentenario defendió a su grupo de trabajo que la acompañan en el Ejecutivo.

En declaraciones, la mandataria aseguró que su Gobierno no tiene ningún tipo de vínculo que actos ilícitos a comparación de otros que pasaron. Además, precisó que al término de su mandato se conocerá todas las labores que han hecho en beneficio de los ciudadanos.

“Este colegio bicentenario aproximadamente ha costado 42 millones de soles y lo hacemos sin manchar nuestras manos en actos de corrupción, a muchos les duele eso, porque no estamos entrando en esa política que se había convertido casi como un tema natural, los actos de corrupción. Esa es la otra marca que el gobierno de esta presidenta andina que no está tocando un solo sol para metérselo a los bolsillos, eso no va con nosotros", manifestó.

NÚMEROS DESAPROBATORIOS DE DINA BOLUARTE

De acuerdo a una reciente encuesta de CPI el nivel de desaprobación de Dina Boluarte ha llegado hasta los 96.5% entre los peruanos, destacando en mayor proporción una puntuación negativa por parte de las mujeres del país.