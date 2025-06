Fuerza Popular es considerada la bancada más corrupta por el 37.8%, según CPI

Un reciente estudio de opinión pública de la encuestadora CPI revela una contundente falta de respaldo hacia la presidenta Dina Boluarte. Según el informe, solo "el 2.4% aprueba su gestión", mientras que "el 95.9% la desaprueba". Este resultado no es aislado: el deterioro en su imagen ha sido sostenido. En Lima Metropolitana, por ejemplo, el apoyo se reduce a "2.6%", y en zonas rurales, apenas "0.4%" del total de encuestados expresa algún nivel de aprobación.

Durante una entrevista en 24 Digital, el gerente general del CPI, Omar Castro, mencionó que el descontento es generalizado y homogéneo en casi todos los grupos sociodemográficos. Por edad, quienes tienen entre 40 y 70 años manifiestan un rechazo del "95.3%", mientras que entre los jóvenes de 18 a 24 años, la cifra es aún más elevada: "96.5%". Esta percepción negativa también se refleja en regiones como la sierra centro y sur, donde el respaldo se limita al "3.0%", y en el oriente, donde solo el "1.0%" dice aprobar su gobierno.

Vizcarra lidera intención de voto para 2026, pero hay fuerte voto de rechazo

En el panorama electoral hacia las elecciones generales de 2026, el expresidente Martín Vizcarra aparece como el favorito, pero con un margen modesto. De acuerdo con el estudio, "15.1% votaría por Martín Vizcarra (Perú Primero)", mientras que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtiene un "10.3%" y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) alcanza el "8.4%".

Pese a esos porcentajes, la mayor tendencia no es hacia un candidato, sino hacia el rechazo al sistema electoral. La encuesta muestra que "el 20.0% anularía su voto o votaría en blanco", y un "14.2%" aún no precisa su preferencia. Esto refleja un fuerte desencanto: más de un tercio del país no tiene una opción clara o rechaza a todas.

Congreso y fiscales, entre los más cuestionados por la población

El Congreso de la República también enfrenta una crisis de legitimidad. A la pregunta sobre cuál es la bancada más ineficiente y corrupta, el "37.8%" de la población señala a Fuerza Popular. Le siguen Perú Libre con "17.9%" y APP con "12.0%". Además, "el 21.3% considera que todos los partidos o bancadas son corruptos", lo que refuerza la idea de un Parlamento totalmente deslegitimado.

La situación no mejora cuando se consulta sobre el Ministerio Público. Un aplastante "74.9% de la población está en desacuerdo con la función que realizan los fiscales". Entre las razones más mencionadas se encuentra que "son corruptos o reciben coimas" (36.4%), y que "liberan a los delincuentes por dinero" (29.3%). También se denuncia que "no hacen nada o no trabajan bien" (7.0%) y que "la justicia beneficia a los culpables" (4.1%).

Inseguridad, desconfianza en el JNE y responsabilidad atribuida al gobierno

El tema de la inseguridad ciudadana también ocupa un lugar central en la percepción pública. Al ser consultados por el principal responsable del alto nivel de delincuencia en el país, el "64.3% señala al gobierno de Dina Boluarte", mientras que un "13.4% culpa al Congreso". La Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior son también señalados, aunque con menos frecuencia: "3.0%" y "1.5%", respectivamente.

A pocos meses de las elecciones generales, otro dato preocupante se refiere al nivel de confianza en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Solo el "3.6% dice confiar mucho" en este organismo, frente a un "48.1% que manifiesta no confiar nada". Este es un indicio claro del escepticismo que existe sobre la limpieza del proceso electoral venidero.

La falta de credibilidad institucional también se refleja en cómo la población entiende la responsabilidad frente al crimen. Aunque se señala al Ejecutivo como principal culpable, también "el 2.4% considera que los fiscales de la Nación" y "el 1.4% a los jueces" como responsables de la inseguridad por la falta de sanciones efectivas. Este dato coincide con la crítica generalizada al sistema de justicia.

Por otro lado, cuando se pregunta sobre el perfil político deseado para el próximo presidente, "el 34.1% prefiere un candidato de centro", seguido de un "22.9% que optaría por una figura de derecha moderada". El apoyo a los extremos ideológicos es muy reducido: solo "4.3% elige la derecha extrema" y "2.1% a la izquierda radical". Esto evidencia un ánimo por evitar radicalismos.

En cuanto a las elecciones municipales de Lima Metropolitana, Carlos Bruce lidera con un "13.9%", aunque el "59.2% no precisa ninguna preferencia". Este elevado porcentaje de indecisión demuestra la poca conexión entre los ciudadanos y las figuras locales.

Finalmente, al indagar más profundamente en las causas del rechazo a los fiscales, la ciudadanía señala que "no investigan bien a los delincuentes (4.0%)", "no cumplen las leyes (3.7%)" y "solo buscan su beneficio (1.8%)". Estos datos ilustran una profunda crisis de confianza que afecta a las principales instituciones responsables de impartir justicia.