Ministro de Transportes defiende a Dina Boluarte: “No descansa pensando en el desarrollo de los peruanos”

A pesar de la histórica cifra de desaprobación que tiene Dina Boluarte, sus ministros siguen respaldándola por el trabajo que viene realizando al mando del país. Uno de sus nuevos defensores es el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval.

En declaraciones, el ministro aseguró que la mandataria trabaja todos los días por buscar un mejor futuro para el Perú. Además, precisó que a la dignataria no le toma atención a las imputaciones erróneas que tiene en su contra.

“Nuestra presidenta, Dina Boluarte, no descansa pensando en el desarrollo del país, pensando en ustedes. No importan los insultos, no importan las calumnias. Ella lidera este trabajo, y nos instruye para estar al lado del pueblo y de las comunidades”, comentó.

ARREMETE CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

César Sandoval no se quedaría callado y arremetió contra los medios de comunicación, debido a que no destacan los trabajos que realiza dina Boluarte en beneficio de los ciudadanos. “¡Todo escuchando el pedido de la autoridad! Este es un hecho real y concreto. Esto es lo que los medios de comunicación no dicen. Esto es lo que lidera la presidenta Dina Boluarte. ¡Obras y más obras para los pueblos del interior del país!”.