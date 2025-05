Acuña sobre mineros informales afiliados a APP: "No hemos recibido ni un aporte de nadie"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se pronunció tras revelarse que un 26.7% de los mineros informales con Reinfo vigente en Pataz están afiliados a su partido, Alianza Para el Progreso (APP).

En declaraciones a la prensa, la autoridad regional aseguró que, hasta el momento, su partido no ha recibido "ni un sol" de aporte por parte de la minería informal y señaló que le corresponde a la ONPE fiscalizar de dónde provienen los recursos de los partidos para las campañas electorales.

"Por si acaso, hasta ahora, en APP no hemos recibido ningún aporte de nadie y esa va a ser la política de César Acuña. No vamos a recibir un sol de nadie, no queremos empeñarnos con nadie", manifestó.

"ESTABILIDAD ECONÓMICA"

Por otra parte, Acuña Peralta aseguró que en el Perú "existe estabilidad económica" debido a que su bancada en el Congreso "no apoya censuras ni interpelaciones": "Es apoyo al Gobierno en general", sostuvo.