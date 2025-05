Dina Boluarte sobre alta desaprobación ciudadana: “No trabajamos para las encuestas”

Tras conocerse una reciente encuesta donde se reveló que la desaprobación de Dina Boluarte supera el 95%, siendo una de las peores cifras de un mandatario en la historia del país. En medio de esta situación, la mandataria aseguró que estos números buscan distraer el trabajo que viene realizando el Ejecutivo.

“Gobernar para nosotros implica compromiso y responsabilidad porque pensamos siempre en el pueblo, en nuestros hermanos y hermanas, y no en las encuestas, no trabajábamos para las encuestas para que nos pongan un 20, no tenemos presupuesto para pagar ello”, declaró.

NO ESTÁN IMPLICADOS EN ACTOS DE CORRUPCIÓN

A pesar de los presuntos vínculos que existen de su Gobierno en actos ilícitos, la presidenta Dina Boluarte aseguró que el grupo de trabajo que la acompaña en el Ejecutivo no tiene ningún tipo de vínculo en casos de corrupción.

“Nosotros como Gobierno seguiremos día a día trabajando en ese norte que tenemos. No nos distraemos. Finalmente, será la historia la que nos reconozca el trabajo realizado y las obras quedarán como muestra de nuestra labor (…) Cumplimos la tarea sin ingresar al cáncer de la corrupción”, enfatizó.