Ministro Sandoval a César Acuña: “Soy tu discípulo, señor presidente”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Carlos Sandoval Pozo, ha sido captado en un video participando activamente en una reunión política de Alianza para el Progreso (APP), agrupación liderada por César Acuña. Durante su intervención, el titular del MTC no escatimó en palabras de admiración hacia el líder partidario. “Soy tu discípulo, señor presidente”, expresó frente a una audiencia conformada por militantes y simpatizantes del partido. En las imágenes, Sandoval aparece usando una camiseta con el logo de APP y se muestra entusiasta al hablar sobre Acuña: “¿Cuántos jóvenes quieren ser como César Acuña? (…) La mejor ideología es su ejemplo de vida”.

La sombra de la filiación política

Aunque no se ha precisado la fecha del evento, el entorno claramente partidario y las manifestaciones de respaldo hacia Acuña han reavivado el debate sobre la influencia de los partidos en el actual gabinete ministerial. Si bien Sandoval ha declarado públicamente no ser una “cuota” de APP, su cercanía con el partido es evidente, y su militancia en dicha organización desde 2023 ha sido confirmada. “Yo no soy cupo, ni cuota de nadie. He sido designado para servir al país”, manifestó en una entrevista reciente con Canal N.

Más allá de sus declaraciones, existen antecedentes que conectan al ministro con el entorno político de APP. La República reveló que su hermano, Ricardo Roger Sandoval, trabajó en el Gobierno Regional de La Libertad, actualmente liderado por César Acuña. Según la declaración jurada del ministro, su hermano laboró como consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) desde enero de 2023 hasta noviembre de 2024, percibiendo un salario mensual de S/6.000. Este vínculo laboral refuerza las sospechas sobre la cercanía del titular del MTC con la cúpula del partido.

Adicionalmente, registros del portal de transparencia muestran que Ricardo Sandoval ya había desempeñado funciones en el Gobierno Regional entre 2015 y 2017, primero como director de Programa Sectorial IV, con un salario de S/3.464,91, y posteriormente bajo régimen CAS, donde su remuneración subió a S/8.000 mensuales, tras una resolución del entonces gobernador regional Luis Valdez, también integrante de APP. Estas coincidencias alimentan los cuestionamientos sobre la neutralidad política del actual gabinete en una coyuntura marcada por tensiones entre el Ejecutivo y las agrupaciones con representación en el Congreso de la República.