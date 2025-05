Raúl Doroteo niega haber agredido a su padre: "Me arrodillo si cree que en algún momento me he portado mal".

El congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, se pronunció luego que su propio padre lo denunció públicamente por haberlo agredido físicamente en las instalaciones de un hospital en la ciudad de Pisco.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario, quien también es investigado por el caso "Los Niños" y por recortar el sueldo a una trabajadora de su despacho, negó haber agredido a su padre y aseguró que siempre ha mantenido el cariño y respeto por quiénes lo criaron y le dieron la vida.

"He venido a decir la verdad y la única verdad con la documentación. Igualmente, me arrodillo ante mi padre si cree que en algún momento me he portado mal. Con la mejor disposición de querer cuidarlos, ustedes no se imaginan cómo adoro a mi padre", dijo.

SOBRE SU PADRE

En ese sentido, Doroteo Carbajo expresó su extrañeza por el hecho de que su propio padre lo denunciara por agresión: "No entiendo por qué está así, no lo entiendo. (Quizás) por su avanzada edad, su salud", sostuvo.