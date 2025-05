Patricia Chirinos explota contra Vladimir Cerrón en redes: "¡Cállese prófugo!"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, arremetió contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, a quien mandó a callar en una respuesta a uno de los tuits del exgobernador de Junín.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Todo inició por una publicación de Cerrón Rojas, donde rechazó categóricamente que su partido tuviera alguna cuota de poder en el Gobierno de Dina Boluarte y aseguró que el país está gobernado por "la derecha bicéfala".

"Perú Libre nada tiene que ver con Boluarte, ni con la derecha bicéfala que gobierna el país, no tenemos ni siquiera 1/2 ministro. La gerontofilia a veces conlleva a secuelas cognitivas", se lee en el tuit.

La respuesta de Chirinos Venegas no se hizo esperar: "¿Gerontofilia? Más viejas son sus ideas… y mayores los millones que se levantó. Lo primero podría ser amor. Lo suyo, en cambio, es robo. Por eso no lo busca cupido sino la policía. ¡Porque usted no huyó del amor… usted huyó de la justicia! ¡Cállese prófugo!", respondió.