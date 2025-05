Congresista investigado por caso 'Los Niños': acusan a Raúl Doroteo de agredir a su padre

Un nuevo escándalo envuelve al congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo, integrante de la bancada de Acción Popular, investigado en el caso ‘Los Niños’ y por recortar el sueldo a una trabajadora de su oficina. Su propio padre lo denunció públicamente por haberlo agredido físicamente dentro de un hospital de Pisco, mientras su madre —gravemente enferma— se encontraba en su lecho de muerte. La denuncia se suma a un historial de conflictos familiares y acusaciones judiciales.

GRAVE ACUSACIÓN FAMILIAR

El padre del legislador, Raúl Doroteo Neyra, de 80 años, denunció en el programa Cuarto Poder que su hijo lo golpeó el pasado 15 de mayo en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, delante de su madre, quien lucha por su vida tras sufrir múltiples derrames cerebrales. Según su testimonio, el congresista llegó fuera del horario de visitas acompañado por su tía Rossana García y, tras una discusión, lo habría agredido con un maletín. “Me la vas a pagar”, fue la frase con la que —asegura— se retiró del lugar.

PADRE DENUNCIA REPRESALIAS

Pese a la agresión denunciada, Raúl Doroteo Neyra terminó siendo objeto de una denuncia por parte de Rossana García, quien asegura haber sido agredida por él esa misma noche. El padre del legislador acusa a su hijo de ser el autor intelectual de esa contra-denuncia: “Curiosamente, él se va a la Comisaría de San Andrés llevando a la señora y me denuncian diciendo que yo la he agredido, que le he sacado cabellos, que le he golpeado el pecho. Utiliza a esta señora, pero él es el autor intelectual”, manifestó.

Además, el reportaje difundió un audio grabado por el progenitor el 17 de setiembre de 2023, donde se oye al congresista quejarse de mantener a su familia y lanzar presuntas amenazas a su progenitora por advertirle que revelará a la prensa su accionar. “Hazlo y yo la meto presa”, le habría dicho a su madre, quien en ese momento lo confrontaba por su comportamiento.

No es la primera vez que el legislador es acusado por su padre. En septiembre del año pasado lo denunció por apropiarse ilegalmente de su vivienda en Pisco.