Tania Ramírez afirma que Bularte no debe salir: "Caballero, aguanten a su Dina porque la eligieron"

La congresista Tania Ramírez, integrante de la bancada de Fuerza Popular, expresó su respaldo a la presidenta Dina Boluarte y desestimó los constantes pedidos ciudadanos para que se le retire del cargo. Tras una audiencia pública de la Comisión Agraria realizada en Ica el pasado 19 de mayo, la legisladora defendió la permanencia de Boluarte en el Ejecutivo, alegando que fue elegida por la voluntad popular y que los ciudadanos deben asumir las consecuencias de su voto.

Pide "responsabilidad" al electorado

Durante sus declaraciones difundidas en redes sociales, Ramírez exhortó a la población a ser más reflexiva al momento de votar. “El 2026 elijan con la cabeza”, dijo, aludiendo al próximo proceso electoral. La parlamentaria remarcó que los ciudadanos no pueden deslindarse de la responsabilidad tras haber elegido a Dina Boluarte y sus autoridades, por lo que pidió que no se exijan cambios cuando el resultado del sufragio no sea del agrado colectivo.

Ramírez también cuestionó la falta de autocrítica en la ciudadanía y rechazó los cuestionamientos que enfrenta Boluarte, quien ha sido investigada por diversos escándalos como el caso Rolexgate, presuntas cirugías irregulares, muertes durante protestas, así como por su deficiente manejo de la seguridad ciudadana. "Si no les gusta, bueno, caballero, tienen que aguantar a su Dina", declaró enfáticamente.

Por otro lado, el Congreso de la República sigue impulsando medidas polémicas. La Comisión de Constitución, presidida por el legislador fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó el dictamen para restablecer la inmunidad parlamentaria. Esta decisión, apoyada por bancadas como Fuerza Popular, Perú Libre y Renovación Popular, busca impedir que congresistas puedan ser procesados sin autorización del Legislativo o la Comisión Permanente.