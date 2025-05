Patricia Chirinos advierte que su bancada no dará el voto de confianza si no hay medidas contra la delincuencia

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, volvió a referirse sobre el tema del voto de confianza que solicitará el flamante premier, Eduardo Arana, quien cuenta con un plazo de 30 días para hacer su presentación formal ante el Parlamento.

A través de su cuenta en la plataforma X, la legisladora advirtió al premier Eduardo Arana que su bancada no le dará la confianza al Gabinete Ministerial si no presentan acciones concretas en materia de seguridad ciudadana.

"Si el gabinete Arana no plantea medidas concretas y urgentes para combatir la delincuencia, la bancada de Renovación Popular no le dará el voto de confianza. ¡El Perú merece seguridad y resultados, no promesas!". se lee en el tuit.

LÓPEZ ALIAGA MANDA ADVERTENCIA

Lo dicho por Chirinos Venegas coincide con el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien exhortó al premier a plantear medidas efectivas contra la inseguridad ciudadana o, caso contrario, su bancada votará en contra de la confianza.