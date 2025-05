Presidente del Consejo de Ministros sobre el trabajo que realizará: "No se completarán todas las metas"

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre los planes de su gestión hasta el término del mandato. "De aquí a julio del 2026 no hay mucho tiempo así que no hay mucho por hacer, pero sí hay bastante que hacer que no es lo mismo", expresó Arana, dejando claro que el periodo restante impone restricciones. El premier indicó que el Ejecutivo priorizará dos áreas: la lucha contra la criminalidad y la estabilidad económica.

Arana señaló que no se podrán cumplir todos los objetivos trazados al inicio del gobierno, pero subrayó que su administración buscará establecer un rumbo claro en esos temas. "No se va a completar tal vez las metas de un Gobierno cuando empieza, pero sí podemos guiar al país en estos dos grandes objetivos que hemos propuesto", afirmó el jefe del gabinete, refiriéndose a la seguridad ciudadana y la economía como ejes principales de su trabajo hasta el fin del periodo.

Un pedido de diálogo con el Congreso

En su mensaje, el premier también hizo un llamado al Congreso de la República y a los diversos sectores para que participen en un proceso de diálogo constructivo. "Que nos permitan exponer y luego que nos escuchen den su opinión", solicitó Arana, destacando la importancia de recibir retroalimentación tras presentar las estrategias del gobierno. Según el premier, este intercambio podría facilitar una colaboración más amplia en un contexto de tiempo limitado.

Arana también reconoció las diferencias de pensamiento entre los peruanos, pero abogó por encontrar puntos en común. "Todos queremos al país, tal vez con sus respectivos pensamientos. Así que tendremos a la larga la forma de converger", aseguró el presidente del Consejo de Ministros, insistiendo en la necesidad de trabajar juntos para avanzar en los objetivos planteados antes de que concluya el mandato.