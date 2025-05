Flavio Cruz sobre gabinete de Eduardo Arana: “Es un reciclado de cosas que debieron cambiarse”

En horas de la tarde del último jueves 14 de mayo, Dina Boluarte tomó juramentó de Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM) en reemplazo del renunciante Gustavo Adrianzén. Este nombramiento, no ha sido tomada de buena forma por las bancadas del Congreso.

Ante esta situación, el legislador de Perú Libre, Flavio Cruz, se pronunció al respecto y se mostró en contra del nuevo rol de Arana Ysla en el mandato de Boluarte Zegarra, mencionando que no ha habido cambios importantes, por lo que es lo mismo del anterior grupo de trabajo.

“Este gabinete no es lo que quisiéramos todos los peruanos, ósea un cuadro dirigente en nuestro país en materia de gestión pública, no lo es, sino un reciclado de bastantes cosas que debieron modificarse o cambiarse. No hay un toque popular”, comentó.

SOLICITUD DEL VOTO DE CONFIANZA

Con estas declaraciones, Flavio Cruz deja abierta la posibilidad de que no le entreguen el voto de confianza al gabinete de Eduardo Arana, el cual debe presentarse en el pleno del Congreso en un plazo de 30 días.