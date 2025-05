López Aliaga sobre Gabinete Arana: "No va a durar si no soluciona el tema del siacariato"

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se pronunció tras la designación de Eduardo Arana Ysa como nuevo presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo del renunciante Gustavo Adrianzén.

Durante una actividad oficial, el burgomaestre advirtió que el nuevo Gabinete no durará mucho tiempo si el Gobierno no se avoca a resolver los principales flagelos del país, como el desborde de la inseguridad ciudadana.

"Inviértanlo (el presupuesto) en inteligencia para la Policía y el Ejército… si no este Gabinete no va a durar porque si no soluciona el tema del sicariato o extorsión, se va a su casa también", dijo.

SOBRE JOSÉ SALARDI

Asimismo, López Aliaga cuestionó la salida del exministro de Economía, José Salardi, y aseguró que lo sacaron porque el enfoque de su gestión era contrario a los intereses del Gobierno.

"En lugar de estar sacando a un ministro de Economía que se opone a ponerle más dinero a Petroperú, creo que por eso lo han sacado, porque no se presta a cochinada", sostuvo.