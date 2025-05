Congresistas cuestionan visita de Boluarte a Pataz: “No escuchó al pueblo”

Durante una sesión ordinaria realizada el 13 de mayo de 2025, los integrantes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República manifestaron su profunda preocupación por la ola de violencia en la provincia de Pataz, La Libertad, donde 13 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. En el encuentro, al que asistieron los ministros de Energía y Minas, Jorge Montero, y de Defensa, Walter Astudillo, los legisladores exigieron al Ejecutivo medidas contundentes para frenar el crimen organizado vinculado a la minería ilegal en la región.

La congresista Diana Gonzáles Delgado (Avanza País) cuestionó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y señaló la falta de coordinación entre los sectores para enfrentar esta problemática. “Estamos en un momento decisivo. No hay desarrollo sin seguridad, no hay seguridad sin desarrollo y no hay seguridad ni desarrollo sin gobernabilidad”, afirmó Gonzáles, destacando la necesidad de que Pataz se convierta en un ejemplo de intervención estatal integral.

Criticas al Ejecutivo y propuestas para enfrentar la crisis

El congresista Carlos Alva Rojas (Acción Popular) expresó su descontento con la decisión del gobierno de suspender las actividades mineras en Pataz por 30 días, argumentando que la medida no fue acompañada de un plan social adecuado. Criticó también la visita de la presidenta Dina Boluarte a la zona, diciendo: “Bajó del avión, se fue directamente a La Poderosa y regresó a Lima sin escuchar al pueblo. ¿Así se toman decisiones en un país democrático?”. Asimismo, alertó sobre posibles actos de corrupción en las direcciones regionales de Energía y Minas.

Por su parte, Pasión Dávila Atanasio (Bloque Socialista) señaló las graves consecuencias de la paralización minera para las familias locales. “Miles de familias dependen exclusivamente de la pequeña minería, y el Estado les ha quitado el pan de la boca por 30 días, sin ningún plan de contingencia social”, denunció. Además, propuso crear una comisión especial para investigar a las grandes mineras, como La Poderosa, y conocer cuánto tributan al Estado.

El presidente de la Comisión, Paúl Ticona Gutiérrez (Bloque Magisterial de Concertación Nacional), instó al ministro Montero a involucrarse activamente en la creación de propuestas legislativas que aborden de manera estructural los problemas del sector minero. La sesión reflejó la urgencia de articular esfuerzos entre el gobierno y el Congreso para combatir la inseguridad y garantizar el desarrollo sostenible en Pataz, una zona golpeada por la violencia y el abandono estatal.