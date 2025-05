Luis Miguel Castilla destaca nombramiento de Pérez-Reyes en el MEF: "Tiene experiencia"

El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, se pronunció tras la designación en dicha cartera de Raúl Pérez-Reyes, quien tomará las riendas del MEF tras su paso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En entrevista para Canal N, exministro de Estado destacó las cualidades del ahora nuevo titular del sector Economía, así como su basta experiencia en el Gabinete Ministerial, casi desde el inicio de la era Boluarte.

"El ministro Pérez-Reyes tiene experiencia en el Ejecutivo, es una persona que sabe el manejo de la cosa pública, pero vamos a verlo en acción. Creo que es un cuadro técnico y profesional también", dijo.

ROTACIONES

No obstante, Castilla cuestionó los constantes cambios en el Gabinete Ministerial, principalmente en la cartera del MEF: "Eso es un craso error que comete la presidenta, si no estaba segura de Salardi (el anterior ministro de Economía), pues no debió haberlo nombrado nunca", sostuvo.