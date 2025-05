Ruth Luque en contra de viaje de Dina Boluarte al Vaticano: “Es una presidenta con altísima ilegitimidad”

Luego de que el Ejecutivo solicitara al Congreso un permiso para que Dina Boluarte asista al inicio del pontificado del Papa León XIV en El Vaticano, la congresista, Ruth Luque, adelantó su veredicto que tendrá que ser debatida en el pleno.

En declaraciones para Canal N, la legisladora mencionó que la mandataria tiene un alto nivel de desaprobación por parte de la ciudadanía, por lo que muchos peruanos, no la consideran como una autoridad. Además, sostuvo que la dignataria no tiene ningún tipo de estrategias para reducir la criminalidad.

“No le vamos a dar el permiso. Nos mantenemos en la misma postura. Esta es una presidenta con altísima ilegitimidad, que no está enfrentando adecuadamente la inseguridad ciudadana. Así no ratificamos de su no salida del país”, mencionó la parlamentaria.

ES UNA MANDATARIA QUE LE MIENTE AL PERÚ

En medio de las revelaciones que se han conocido en las últimas semanas, Ruth Luque enfatizó que Dina Boluarte ha buscado engañar a todos los ciudadanos tratando de ocultar algunos hechos. “Es una presidenta caracterizada por la mentira (…) Ha sido una mitómana todo este tiempo (en el Gobierno”.