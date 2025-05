Moyano sobre censura a Adrianzén: Vamos a reunirnos y decidir, Fuerza Popular vota en bloque

La legisladora Martha Moyano señaló que su bancada, Fuerza Popular, se reunirá en las próximas horas para fijar una postura sobre las mociones de censura presentadas contra el premier Gustavo Adrianzén, asegurando que la decisión final será acatada en bloque, por los 21 integrantes.

Dijo también que en Fuerza Popular “Nunca damos una posición personal (….) En bancada se debate ampliamente y se vota, nuestra bancada cuando toma una decisión por mayoría, a veces por unanimidad, siempre (vota) en bloque", puntualizó de manera categórica.

FALTA LIDERAZGO

Según informa Perú21, la posición de la bancada sería finalmente de respaldo a la censura del jefe del Gabinete Ministerial. Trascendió que el punto de quiebre habría sido la masacre de 13 trabajadores mineros hace unos días en la provincia de Pataz, en la región La Libertad.

"No es posible que primero nos anuncie (el premier) que no era verdad (el secuestro de los trabajadores). No era correcto lo que se informaba (…) Este es el gabinete Adrianzén; los ministros que no responden bien, él tiene que responder por ellos, y no ha demostrado liderazgo", agregó.

DEBATE DE CENSURA

El Parlamento Nacional anunció por medio de sus redes sociales que las cuatro mociones de censura presentadas en contra del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén Olaya -que alcanzaron las firmas necesarias- serán debatidas y votadas en su conjunto el próximo miércoles 14 de mayo.