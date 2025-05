González-Olaechea sobre Gustavo Adrianzén: "Es un jefe de Gabinete sin oxígeno"

El exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, se pronunció sobre las cuatro mociones de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, que serán puestas a votación este miércoles 14.

En entrevista para Canal N, el excanciller calificó al primer ministro como un "jefe de Gabinete sin oxígeno" y precisó que existen grandes posibilidades de que la censura obtenga el respaldo mayoritario de congresistas.

"Creo que las posibilidades aumentan, y aunque uno no pueda estar en la mente de los últimos momentos que siempre se está haciendo lobby para censurar o no censurar, yo creo que aún cuando no logren los votos necesarios, el presidente del Consejo de Ministros es un jefe de Gabinete sin oxígeno", dijo.

SOBRE AMENAZA AL CONGRESO

Asimismo, González-Olaechea Franco criticó a Adrianzén Olaya por amenazar al Congreso con su posible disolución en caso de que se apruebe su censura: "Yo no lo hubiera hecho, creo que ha sido atrabiliario de su parte", sostuvo.